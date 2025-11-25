ECONOMIE
Europees Parlement wil dat Hongarije stemrecht wordt ontnomen

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 13:40
bijgewerkt om dinsdag, 25 november 2025 om 14:07
Het Europees Parlement vindt dat de EU-lidstaten harder tegen Hongarije moeten optreden door Hongarije het stemrecht te ontnemen. Een voorstel daartoe van de Nederlandse Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks-PvdA) is dinsdag met een ruime meerderheid aangenomen. De lidstaten spreken er al jaren over, maar tot onvrede van het Europees Parlement blijft een besluit uit.
De situatie in Hongarije verslechtert en de rechtsstaat wordt continu bedreigd, constateert Strik na onderzoek namens het Europees Parlement. Daarom roept het Parlement de lidstaten op eindelijk eens een besluit te nemen over Hongarije en hun stemrecht in de Europese Raad te ontnemen.
"Met de brede steun vandaag voor mijn rapport maakt het Parlement duidelijk dat het geen genoegen neemt met een halfslachtige EU-houding tegenover Hongaarse premier Viktor Orbán. Het eist actie totdat de Hongaarse rechtsstaat is hersteld", zegt Strik.
