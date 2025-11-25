iDEAL ziet aantal aankopen voor Black Friday licht dalen

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben tot nu toe iets minder aankopen gedaan in aanloop naar Black Friday en Cyber Monday dan vorig jaar. Dit meldt iDEAL, dat de cijfers rond het koopjesfestijn dagelijks bijhoudt.

Volgens iDEAL zijn tussen vrijdag en maandag ongeveer 20,6 miljoen betalingen via iDEAL verwerkt. Op dezelfde dagen vorig jaar kwam dit uit op zo'n 20,9 miljoen. Wel lag het aantal transacties maandag hoger dan de dagen ervoor. "Rond het afgelopen weekend zijn de meeste salarissen uitbetaald", licht een woordvoerder van iDEAL toe. Ook verwachten consumenten volgens hem minder dat producten op de dag zelf goedkoper worden. "En de angst van mensen dat het niet op tijd komt, zien we terug."

ABN AMRO meldde eerder deze week dat de populariteit van Black Friday en Cyber Monday stagneert. Veel mensen zijn kritisch op het koopjesfestijn. Volgens de bank vond bijna de helft van de respondenten in het onderzoek dat het leidt tot overconsumptie.