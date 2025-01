Europees Parlement wil tweestatenoplossing, behalve Patriotten

STRAATSBURG (ANP) - Het gros van de politieke groeperingen in het Europees Parlement blijft voorstander van een tweestatenoplossing, waarbij naast een Israëlische staat ook ruimte is voor een Palestijnse staat. Alleen Europarlementariërs van de radicaalrechtse Patriotten voor Europa (PvE) vinden dat er naar een andere oplossing moet worden gezocht. Het hele Europees Parlement verwelkomt het staakt-het-vuren in Gaza, maar houdt zorgen over het breekbare bestand, zo werd duidelijk in een debat.

Volgens PvE-Europarlementariër António Tânger Corrêa is een Palestijnse staat die verspreid is over verschillende delen zoals Gaza en de Westelijke Jordaanoever niet realistisch: "We moeten een andere duurzame oplossing vinden." Als voorbeeld noemde hij Bosnië en Herzegovina, dat is opgedeeld in de Federatie van Bosnië en Herzegovina en de deelentiteit Servische Republiek. Zijn pleidooi werd door andere Europarlementariërs van tafel geveegd. De Patriotten hebben 84 van de 720 zetels.