BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie houdt "de situatie in de Republiek Korea nauwlettend in de gaten", zei een EU-woordvoerder desgevraagd tegen het ANP. "Dit is alles wat we op dit moment kunnen zeggen."

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft dinsdag in een toespraak de militaire noodtoestand uitgeroepen. Hij zegt zo de constitutionele orde te willen verdedigen tegen communistische krachten uit het noorden.