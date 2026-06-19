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Europese landen nemen maatregelen tegen hitte

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 13:41
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DEN HAAG (ANP) - In grote delen van West- en Zuid-Europa worden maatregelen getroffen tegen de hitte. In delen van Zuid-Frankrijk en Spanje kan die vrijdag oplopen tot richting de 40 graden.
In Frankrijk zijn op veel plekken schoolroosters aangepast. Grote evenementen zijn nog niet afgelast, meldt BFMTV. Wel wordt gewaarschuwd dat in delen van het land dit weekend code rood moet worden afgekondigd vanwege de verwachte hitte en er wordt goed gemonitord of ergens natuurbranden ontstaan.
Bij Graspop, in het Belgische Dessel, worden dit weekend 160 watertappunten bijgeplaatst. Ook komen er extra ventilatiesystemen. In het Limburgse Landgraaf, waar dit weekend Pinkpop wordt gehouden, zijn ook preventieve maatregelen genomen. Naast genoemde koelmogelijkheden wordt daar extra schaduw en overkapping tegen de zon aangebracht.
In Duitsland kan het in deelstaat Rijnland-Westfalen vrijdag tot 37 graden worden. De regering waarschuwt dat het zaterdag ook in Berlijn extreem heet kan worden.
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