Europese landen steunen Egyptisch plan wederopbouw Gaza

ROME (ANP/RTR) - Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië hebben samen hun steun uitgesproken voor een Egyptisch plan voor de wederopbouw van de Gazastrook.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de vier landen noemen het plan "een realistisch pad naar de wederopbouw van Gaza en indien uitgevoerd een snelle en duurzame verbetering van de catastrofale levensomstandigheden van de Palestijnen in Gaza". Het plan voorziet in het ruimen van puin, de opvang van Palestijnen in voorlopige onderkomens en de wederopbouw. De uitvoering van het plan zou circa 50 miljard euro gaan kosten en zeker vijf jaar duren.

Israël heeft sinds oktober 2023 de Gazastrook vrijwel helemaal verwoest met beschietingen en bombardementen. Er zijn bijna geen panden die niet verwoest of beschadigd zijn. Naar schatting 90 procent van de meer dan twee miljoen inwoners is ontheemd.