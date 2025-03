Laros en Nillessen in zog van Ingebrigtsen naar finale 3000 meter

APELDOORN (ANP) - Niels Laros en Stefan Nillessen gaan op de EK indooratletiek in Apeldoorn de strijd aan om de medailles op de 3000 meter. Het Nederlandse tweetal plaatste zich in de series vrij solide voor de finale op zondag. Mike Foppen strandde in de series.

Laros en Nillessen liepen in dezelfde race in het spoor van zesvoudig Europees indoorkampioen Jakob Ingebrigtsen. De Noor, die vrijdag nog goud won op de 1500 meter, won de race in 7.55,32. Nillesse eindigde als vierde in 7.56,23 en Laros passeerde de finishlijn als zesde in 7.56,23. Foppen slaagde er in zijn serie niet in bij de eerste zes te finishen en miste daardoor de finale; de Nijmegenaar werd negende.