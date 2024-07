Biden belde Trump na schietpartij

President Joe Biden heeft de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump telefonisch gesproken nadat die gewond was geraakt bij een schietpartij bij een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. Dat maakte het Witte Huis bekend, zonder mededelingen te doen over de inhoud van het gesprek.

Eerder op de avond had Biden het geweld al scherp veroordeeld. "Het idee dat er politiek geweld is, of dergelijk geweld in Amerika, is gewoon ongehoord. Het is gewoon niet gepast. Iedereen, iedereen moet het veroordelen." Ook zei de president te bidden "voor hem en zijn familie en voor iedereen die bij de bijeenkomst aanwezig was, terwijl we wachten op verdere informatie."

Biden zal op de hoogte worden gehouden van het onderzoek dat de Geheime Dienst is gestart na de schietpartij. Het onderzoek wordt geleid door de FBI.

Ook vicepresident Kamala Harris heeft op X van zich laten horen. Ze schreef te bidden "voor hem, zijn familie, en iedereen die gewond is geraakt en getroffen is door deze zinloze schietpartij."