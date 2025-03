Europese leiders: Poetin aan zet na voorstel bestand Oekraïne

DEN HAAG (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Europese leiders reageren positief op een voorstel voor een bestand van 30 dagen in Oekraïne. Ze benadrukken dat de Russische president Vladimir Poetin nu aan zet is.

De leiders reageren op berichten dat Oekraïne zich na overleg met de VS bereid heeft getoond tot zo'n staakt-het-vuren. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz sprak over een belangrijke stap richting een "rechtvaardige vrede" voor Oekraïne. "Nu is het aan Poetin", vervolgde hij.

De Britse premier Keir Starmer feliciteerde de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky met de "uitzonderlijke doorbraak". Hij zei dat "de bal nu bij Rusland ligt". De Spaanse premier Pedro Sánchez sprak over positief nieuws.

Terughoudend

Poetin heeft zelf nog niet gereageerd. Russische bronnen reageerden tegenover persbureau Reuters terughoudend. Een hoge Russische functionaris zei dat Poetin niet zomaar steun zal uitspreken voor een bestand zonder dat er verdere afspraken zijn gemaakt en garanties worden verleend.

"Het is voor Poetin moeilijk om hiermee in de huidige vorm akkoord te gaan," aldus de bron, die anoniem wilde blijven. "Poetin staat sterk omdat Rusland oprukt."