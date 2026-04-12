Europese leiders verwelkomen Hongaars verkiezingsresultaat

DEN HAAG (ANP/AFP/RTR) - Europese leiders hebben verheugd gereageerd op de voorlopige uitslagen van de Hongaarse parlementsverkiezingen van zondag. Daarin is de Tisza-partij van de centrumrechtse uitdager Peter Magyar op weg naar een ruime overwinning op regeringspartij Fidesz van premier Viktor Orbán.

"Het hart van Europa klopt vanavond sterker in Hongarije", schreef Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X, in het Engels en het Hongaars.

Orbán, een nationalist en naar eigen zeggen een "doorn in het oog" van de EU, lag voortdurend overhoop met de meeste andere lidstaten van het blok, met name over buitenlandbeleid, maar ook over de rechtsstaat.

Volgens de Franse president Emmanuel Macron toont Magyars overwinning de "verbondenheid van het Hongaarse volk aan de waarden van de Europese Unie". De Duitse kanselier Friedrich Merz zei in een eerste reactie zich te verheugen samen te werken met Magyar aan een "sterk, veilig en verenigd Europa".