Coalitie verheugd over geclaimde verkiezingsoverwinning Magyar

DEN HAAG (ANP) - Kamerleden uit coalitiepartijen VVD en CDA hebben verheugd gereageerd op het bericht dat de Hongaarse oppositieleider Péter Magyar de verkiezingsoverwinning heeft geclaimd. Eerste tellingen van het Kiesbureau wijzen erop dat hij de zittende premier Viktor Orbán ruimschoots verslaat. "De Hongaren hebben luid en duidelijk gesproken!", reageert Ruben Brekelmans van de VVD op X.

"Laten we nu hopen op een Hongarije dat samenwerkt in Europa en de rechtsstaat respecteert. Dat steun aan Oekraïne niet langer blokkeert. En dat niet meer als een Trojaans paard voor Rusland fungeert", vervolgt hij.

"De Hongaarse bevolking heeft vandaag duidelijk gemaakt: het regime van Orbán moet stoppen. Deze verkiezingsuitkomst is enorm hoopvol", reageert zijn coalitiepartner Henri Bontenbal van het CDA.

Ook Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA (binnenkort PRO) is positief: "De verkiezingswinst van Péter Magyar biedt perspectief op een meer verenigd Europa en sterkere steun voor de moedige strijd van de Oekraïners!"