Europese ministers willen meer gesprekken met Iran

GENÈVE (ANP/DPA/RTR) - De Franse, Duitse en Britse minister van Buitenlandse Zaken hebben na een overleg met hun Iraanse ambtgenoot gezegd dat ze de gesprekken met Iran over het nucleaire programma gaande willen houden. De ministers spraken vrijdag in Genève, samen met EU-buitenlandchef Kaja Kallas, drie uur lang over de oorlog tussen Iran en Israël en over hoe die diplomatiek beëindigd zou kunnen worden.

De Europese bewindspersonen noemden na afloop geen concrete resultaten van hun gesprek met de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi. Wel zou het volgens hen zinvol zijn om door te praten. "De goede uitkomst van vandaag is dat we de zaal hebben verlaten met de indruk dat Iran in principe bereid is om over alle belangrijke kwesties te blijven praten", zei de Duitse minister Johann Wadephul.

Volgens de Franse minister Jean-Noël Barrot kan de oorlog alleen via onderhandelingen ten einde komen. Hij zei dat Iran ook bereid is om over andere zaken te praten dan het atoomprogramma.