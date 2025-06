Alcaraz na lang gevecht met Munar snel klaar met Rinderknech

LONDEN (ANP/RTR) - Carlos Alcaraz heeft de halve finales van het grastoernooi van Queen's bereikt. De als eerste geplaatste Spanjaard rekende in twee sets af met de Fransman Arthur Rinderknech, die als lucky loser tot het hoofdschema was toegelaten. Het werd 7-5 6-4.

Een dag eerder moest Alcaraz in de hitte in Londen nog ver gaan tegen zijn landgenoot Jaume Munar, die hij na drie uur spelen versloeg. "Eerlijk gezegd dacht ik dat ik me veel slechter zou voelen vandaag", zei vijfvoudig grandslamkampioen Alcaraz op de baan. "Ik ben blij dat het vandaag maar één uur en twintig minuten duurde."

Alcaraz neemt het in de halve finale op tegen de als vierde geplaatste Deen Holger Rune of de Spaanse veteraan Roberto Bautista Agut.