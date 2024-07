Europese rechter tikt Europese Commissie op vingers over vaccins

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie heeft onvoldoende inzage gegeven in de aankoopovereenkomsten met farmaceutische bedrijven voor coronavaccins. Daarom kan onder meer niet worden vastgesteld of er sprake is geweest van belangenverstrengeling. Dat heeft het Europese Hof van Justitie woensdag in een uitspraak bekendgemaakt.

De Europese Commissie weigerde volledige openheid te geven, met als argument dat het de commerciële belangen van deze ondernemingen zou ondermijnen. Daarin gaat het Hof niet mee. De Commissie moet nu een nieuw besluit nemen over het al dan niet alsnog vrijgeven van de documenten.

In 2020 en 2021 sloten de Europese Commissie en een aantal farmaceutische bedrijven aankoopovereenkomsten voor Covid-19-vaccins. Er werd ongeveer 2,7 miljard euro vrijgemaakt zodat snel ruim 1 miljard doses vaccin kon worden besteld.

Controle

In 2021 wilde een aantal Europarlementariërs die overeenkomsten zien, om te controleren of de aankoopovereenkomsten wel volgens de regels waren gesloten en er geen sprake was van belangenverstrengeling. Omdat de Europese Commissie slechts gedeeltelijke toegang gaf tot die documenten, stapten betrokken Europarlementariërs en particulieren naar de rechter.

Het hoogste gerechtshof van Europa heeft woensdag geoordeeld dat de Europese Commissie het publiek niet voldoende toegang heeft gegeven tot de aankoopovereenkomsten voor Covid-19-vaccins tijdens de pandemie.

Tegen de beslissing van het Gerecht kan binnen 2,5 maanden beroep bij het Hof worden aangetekend.