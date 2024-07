Wolvenkenner: waarschijnlijk wolf bij voorval kind bij Leusden

NIJMEGEN (ANP) - Het is volgens wolvenkenner Maurice la Haye "het meest waarschijnlijk" dat een wolf betrokken was bij het incident in een natuurgebied in de buurt van Leusden, waarbij dinsdag een kind betrokken was. La Haye werkt voor de Zoogdiervereniging, die helpt bij het onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Het voorval was gisteren op landgoed Den Treek bij de Utrechtse Heuvelrug. Het kind was daar met de buitenschoolse opvang. Het kind liep "hele lichte verwondingen" op, meldde de bso eerder. Of het kind is gebeten, of dat het bijvoorbeeld is geschrokken van een naderende wolf en daarbij is gevallen, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Volgens La Haye is zulk onderzoek naar de precieze toedracht van het voorval erg lastig. "Er zijn geen foto's en geen video's. Je moet het hebben van de verhalen van de betrokkenen." Volgens de opvang was een medewerker vlakbij toen het incident gebeurde. Maar La Haye legt uit dat dat het onderzoek niet per se makkelijker maakt. Als er iets onverwachts gebeurt, ben je waarschijnlijk niet bezig met precies in kaart brengen wat er gebeurt, zegt hij. "Dat moet je dan achteraf reconstrueren."

Gebied mijden

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat er een wolf betrokken was bij het voorval, aldus La Haye. "Er is geen aanleiding om te denken dat het een hond is geweest." De politie verwijst voor vragen over het onderzoek naar de provincie Utrecht. Die was woensdagochtend nog niet bereikbaar. Ook de buitenschoolse opvang was niet bereikbaar voor vragen, evenals de rentmeester van het landgoed.

De provincie adviseerde mensen dinsdag om het natuurgebied bij Leusden voorlopig te mijden.