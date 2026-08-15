ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Evacuaties rond Belgisch natuurgebied Hoge Venen om natuurbrand

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 17:41
anp150826094 1
SOURBRODT (ANP/BELGA) - Zeventien straten in het Belgische gehucht Sourbrodt worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in het natuurgebied de Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Bütgenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy.
Volgens twee burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is volgens de meest recente cijfers afgebrand. Het brandende veen is voor de brandweer moeilijk te blussen. Daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. Waardoor de brand vrijdag kon uitbreken, is nog niet duidelijk.
België krijgt hulp bij het bestrijden van de brand van Duitsland en de EU. Volgens de Belgische krant De Morgen is onder meer een Nederlandse blushelikopter onderweg naar het gebied.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2610575631

Welk fruit bevat de meeste suiker en welke zijn het beste voor u?

f2289cbf-a79e-4470-a1b9-bba0b932fa1c

Boeren verdienen gemiddeld €88.200 per jaar — en behoren opvallend vaak tot de rijkste Nederlanders

shutterstock_2551796143

Schulden na overlijden: wie draait er eigenlijk voor op?

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

134051556_m

Waarom krijgen steeds meer jonge mensen deze vorm van kanker? Wetenschappers tasten nog altijd in het duister

ANP-563150271

JFVD-top zet jonge vrouwen onder druk om seks te hebben

Loading