Evacuaties rond Belgisch natuurgebied Hoge Venen om natuurbrand

SOURBRODT (ANP/BELGA) - Zeventien straten in het Belgische gehucht Sourbrodt worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in het natuurgebied de Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Bütgenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy.

Volgens twee burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is volgens de meest recente cijfers afgebrand. Het brandende veen is voor de brandweer moeilijk te blussen. Daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. Waardoor de brand vrijdag kon uitbreken, is nog niet duidelijk.

België krijgt hulp bij het bestrijden van de brand van Duitsland en de EU. Volgens de Belgische krant De Morgen is onder meer een Nederlandse blushelikopter onderweg naar het gebied.