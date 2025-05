Eventuele huldiging PSV maandag in Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - Mocht PSV zondag landskampioen worden in de Eredivisie, dan wordt de ploeg van Peter Bosz een dag later gehuldigd in Eindhoven. De huldiging is op het Stadhuisplein en is op verschillende plekken op grote schermen te volgen, maakte de gemeente donderdag bekend.

De spelers en staf vertrekken om 16.00 uur vanaf het Philips Stadion met de platte kar naar het stadhuis. De route loopt via de Frederiklaan, Sint Antoniusstraat, Willemstraat, Vonderweg, Mathildelaan, 18 Septemberplein, Vestdijk, Hertogstraat, P.C. Hooftlaan en Wal. Om 18.30 uur worden de spelers op het bordes van het stadhuis gehuldigd.

De huldiging is te zien op schermen op de Markt, het 18 Septemberplein, het Catharinaplein en de Oude Stadsgracht. Daarop is zondag ook de wedstrijd tegen Sparta te zien, die om 14.30 uur begint.