Hongaarse media en activisten keren zich tegen wetsvoorstel Orbán

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Een nieuw wetsvoorstel van de Fidesz-partij in Hongarije is bedoeld om media, denktanks en mensenrechtenorganisaties het zwijgen op te leggen, vinden 62 organisaties die donderdag een open brief hebben gedeeld. Ze vinden het wetsvoorstel van de partij van premier Viktor Orbán een "autoritaire poging om aan de macht te blijven".

Het voorstel kan organisaties beperken of verbieden als zij buitenlandse financiering krijgen en hun activiteiten bedreigend zouden zijn voor Hongarije en zijn cultuur. "Het doel is om alle kritische stemmen het zwijgen op te leggen en de restanten van de Hongaarse democratie te ontmantelen", schrijven de organisaties, waaronder Amnesty International Hongarije.

Ook oppositieleiders en onafhankelijke journalisten hebben het wetsvoorstel veroordeeld. Ze vergeleken het met de Russische buitenlandse-agentenwet. Daarmee moeten hulporganisaties, de pers en sommige individuen in Rusland zich registreren als 'buitenlandse agent'.