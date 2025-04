AMSTERDAM (ANP) - Het voorarrest van de voormalig advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi is vrijdag verlengd. De raadkamer van de rechtbank Amsterdam besloot vrijdag dat Vito Shukrula nog zestig dagen in hechtenis moet blijven.

Shukrula (36) werd vorige week gearresteerd. Hij wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Hij is opgepakt na een bezoek aan zijn cliënt Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.