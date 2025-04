OCW haalt geld bij onderwijs weg voor tegenvallers op begroting

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bezuinigt de komende jaren tientallen miljoenen op het mbo, hbo en wo. Met dat geld moeten onder meer ICT-problemen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en een tegenvaller in het aantal leerlingen worden gedekt.

In het hoger onderwijs, hbo en universiteit, wordt tot en met 2030 bezuinigd voor 201 miljoen euro. Een groot deel daarvan wordt bij de universiteiten weggehaald, onder andere op onderzoeksgeld. Voor het mbo is de komende jaren 70 miljoen euro minder beschikbaar. In 2030 wordt voor 20 miljoen euro gekort op praktijkleren.

De extra kosten voor DUO lopen de komende jaren op van 10 naar 36 miljoen euro. De tegenvaller in het aantal leerlingen kost dit jaar 125 miljoen euro. OCW krijgt geld op basis van het geschatte aantal leerlingen, als dat lager uitvalt, moet er geld worden terugbetaald.

De recente bezuinigingen op onderwijs konden op forse kritiek rekenen van de onderwijswereld.