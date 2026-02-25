Ex-topman geheime dienst Sri Lanka opgepakt om bomaanslagen 2019

COLOMBO (ANP/AFP) - Een voormalige topman van de geheime dienst van Sri Lanka, generaal Suresh Sallay, is gearresteerd omdat hij wordt verdacht van samenzwering en van medeplichtigheid aan een reeks bomaanslagen in 2019.

Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij gecoördineerde zelfmoordaanslagen op drie kerken en drie luxe hotels op eerste paasdag van dat jaar. Daarbij kwamen 270 mensen om het leven, onder wie drie Nederlanders. Sallay ontkent de beschuldigingen. Volgens een zegsman van de politie was Sallay zelfs recent nog in contact met mensen die betrokken waren bij de terroristische aanslagen.

Die werden opgeëist door de terreurbeweging Islamitische Staat. Ze zouden zijn gepleegd door leden van een jihadistische groep in Sri Lanka. In de getroffen kerken werd een paasdienst gehouden. De rooms-katholieke kerk van Sri Lanka heeft herhaaldelijk geklaagd dat de autoriteiten weinig ondernemen om alle verantwoordelijken te vinden.