D66: er is een grens aan hoe zwaar je bedrijven kan belasten

DEN HAAG (ANP) - Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte (D66) zit er een grens aan hoe zwaar je als overheid bedrijven nog kan belasten. Dat zei hij in reactie op Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks-PvdA, die vroeg of D66 bereid is om vermogens of winsten zwaarder te belasten. Paternotte vreest dan dat de Nederlandse economie niet hard genoeg meer kan groeien.

De keuze van de coalitie om lastenverzwaringen vooral bij de lagere en middeninkomens terecht te laten komen, valt slecht bij oppositiepartijen. Zij willen dat de coalitie naar andere manieren kijkt om bijvoorbeeld de hogere defensie-uitgaven te financieren.

Paternotte erkent dat de coalitie met 66 zetels een minderheid heeft in de Tweede Kamer. Hij wil dan ook welwillend kijken naar plannen van de oppositie. "Maar ik kan nu niet beloven dat ik sommige voorstellen ga steunen."

Klaver is blij dat Paternotte openstaat voor latere gesprekken. Wel vroeg hij zich hardop af of er niet ook een grens is aan hoe ver je "gewone mensen in het land" kan belasten.