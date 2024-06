Exitpoll: partij Le Pen wint eerste ronde Franse verkiezingen

Het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen wint de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen, blijkt uit prognoses van onderzoeksbureaus. De alliantie van president Emmanuel Macron, die het politieke midden vertegenwoordigt, eindigt achter een linkse alliantie op de derde plaats.

De prognoses geven de RN 34,5 procent van de stemmen, gevolgd door 28,5 tot 29,1 procent voor de linkse alliantie Nieuw Volksfront. Macrons alliantie krijgt 20,5 tot 21,5 procent.

Over een week is er een tweede stemronde voor alle kiesdistricten waar geen kandidaat in een keer een meerderheid heeft gehaald.