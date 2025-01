Expert: roof Drents Museum had voorkomen kunnen worden

AMSTERDAM (ANP) - De kunstroof bij het Drents Museum had voorkomen kunnen worden als het museum meer deuren en sterkere vitrines had gehad. Dat betoogt veiligheidsexpert Ton Cremers in gesprek met NRC.

Je kunt inbrekers vertragen als er meerdere deuren zitten tussen de objecten en buiten, zegt Cremers. "De beveiliging van een museum moet je zien als een ui. Die heeft verschillende schillen. Tot je bij de kern bent, met de kostbaarste stukken. Blijkbaar had de ui in dit geval niet meer dan een buitenste schil. Als mensen een zware buitendeur opblazen, mogen ze niet binnen twee minuten de belangrijkste stukken kunnen weghalen."

Verder moeten de kostbaarste objecten in slagbestendige vitrines staan. "Om te beginnen moet het glas van een vitrine altijd in een frame zitten. Dan heb ik het over gelaagd glas. In dat gelaagde glas moet bovendien een folie zitten dat je niet, zoals de voorruit van een auto, kunt doorsnijden. Dat doe je met polycarbonaat, heel hard plastic. Dat glas hebben veel juweliers. De gemiddelde juwelier heeft betere vitrines dan het Drents Museum", aldus de veiligheidsexpert in NRC.

Dat er geen bewaker was in het museum - waar veel commentaar op is gekomen - was volgens Cremers "normaal. Je kunt niets doen". Hij verwijst naar zijn tijd als hoofd beveiliging bij het Rijksmuseum in Amsterdam (1996-2002). Beveiligers kregen daar de opdracht "om in geval van inbraak zich terug te trekken en de politie te bellen".