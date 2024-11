Experts: catastrofale hongersnood dreigt in Noord-Gaza

LONDEN (ANP/RTR) - Een catastrofale hongersnood in het door Israëlische aanvallen geteisterde noorden van de Gazastrook is zeer waarschijnlijk. Dat stellen de experts op het gebied van voedselzekerheid van de Integrated Food Security Phase Classification (IPC) in een dringende oproep.

"Alle actoren die direct bij het conflict betrokken zijn of invloed hebben op de gang van zaken, moeten onmiddellijk handelen, en wel binnen enkele dagen en niet pas over enkele weken, om deze catastrofale situatie te voorkomen", schrijven de IPC-experts.

Vorige week gaven functionarissen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF en andere hulporganisaties al een vergelijkbare waarschuwing af. "De gehele Palestijnse bevolking in Noord-Gaza loopt het risico om te sterven aan ziekte, hongersnood en geweld. Humanitaire hulp kan de omvang van de behoeften niet bijhouden vanwege de beperkte toegang. Basisgoederen die levens redden, zijn niet beschikbaar. Humanitaire hulpverleners kunnen hun werk niet veilig doen en worden geblokkeerd door Israëlische troepen."

Verbeteren

De Verenigde Staten hebben Israël op 13 oktober laten weten dat het binnen dertig dagen de humanitaire situatie in Noord-Gaza moet verbeteren. Anders zou de Amerikaanse militaire hulp kunnen worden beperkt.

Het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN schat dat er nog tussen de 75.000 en 95.000 Palestijnen in Noord-Gaza zijn.