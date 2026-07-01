Experts: leg gezondheidsdoelen vast in afspraken met Tata Steel

DEN HAAG (ANP) - In de afspraken over verduurzaming die het kabinet maakt met staalfabrikant Tata Steel moeten ook concrete gezondheidsdoelen voor omwonenden worden vastgelegd, vindt de Expertgroep Gezondheid IJmond. Daarnaast moet het meetsysteem voor schadelijke stoffen worden verbeterd en fijnmaziger worden en de gegevens over de uitstoot moeten openbaar worden gemaakt.

Dat staat in het derde advies van de deskundigen onder leiding van hoogleraar geneeskunde Marcel Levi aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Annet Bertram. Momenteel worden zogeheten maatwerkafspraken opgesteld met het staalbedrijf om de schadelijke uitstoot van de fabrieken te verminderen. Daarvoor kan Tata 2 miljard euro subsidie krijgen.

De expertgroep wijst erop dat de milieueffectrapportage (mer) en gezondheidseffectenrapportage (ger) er nog niet zijn. Daardoor is er nog geen volledig beeld van de effecten van de plannen van Tata voor het milieu en de gezondheid van omwonenden. Maar er dreigen al wel besluiten te worden genomen over "ingrijpende maatregelen en inzet van publieke middelen", luidt de waarschuwing.

Zeer schadelijke stoffen

Vorige week bracht de Stichting Gezondheid op 1, namens omwonenden, precies dezelfde punten in bij een kort geding tegen de Staat. De stichting eist dat de overheid eerst de rapportages afwacht en gezondheidsdoelen opstelt voordat stappen worden gezet. De rechtbank in Den Haag doet uitspraak op 24 juli.

Tata ligt al jaren onder vuur omdat het bedrijf te veel (zeer) schadelijke stoffen uitstoot, waaronder chroom-6. Soms is de uitstoot vele malen hoger dan de wettelijke normen, maar wordt dat pas achteraf bekend. Het bedrijf heeft al talloze boetes betaald voor de overtredingen. Het fabriekscomplex ligt ingeklemd tussen Wijk aan Zee, IJmuiden en Velsen.

De huidige monitoring van de uitstoot is vooral gericht op milieueffecten, stellen de deskundigen. "Maar om echt op gezondheidseffecten te kunnen sturen, is meer inzicht nodig in de stoffen en omvang waaraan omwonenden in hun leefomgeving worden blootgesteld", aldus Levi. De monitoring moet daarom uitgebreider en gerichter worden. Ook vindt de expertgroep dat in de afspraken niet alleen de gezondheidsdoelen vastgelegd moeten worden, maar ook de manier waarop die worden getoetst en hoe en wanneer die eventueel tijdig kunnen worden bijgestuurd als er te weinig gezondheidswinst is.