Mona Keizer: we moeten rellende Marokkanen door de knieën schieten

Mona Keizer was gisteren zeer geschokt door de paar relletjes van opgewonden en feestende Marokkanen. Ze wil dat dat nooit meer gebeurd. Mona tegen De Telegraaf: "Wat je ziet is hoe er elke keer weer een stapje verder gegaan wordt, omdat de Nederlandse politie en justitie geen paal en perk stelt. Het wordt tijd dat dat gebeurt. Dit moet op deze manier stoppen."

"Wat moet er gebeuren? Gebieden afzetten of veel sneller ingrijpen? Veel sneller ingrijpen, gebieden afzetten en ook een keertje, op de been uiteraard, maar eens een keer terugschieten. Dit kan toch zo niet doorgaan? Hoe dan? Natuurlijk niet met extreem geweld . Absoluut niet. Maar dat je een keertje op een bepaalde manier duidelijk maakt dat dit niet kan. Ik vind dat dat nodig is. Extreem, dat realiseer ik me goed.