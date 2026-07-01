Johan Derksen dreigt met direct vertrek uit VI bij seksverbod: ‘Bah’

De bejaarde Johan Derksen wil graag verhalen vertellen uit zijn oude doos, toen hij nog vrouwen verkrachtte met een kaas. En hij houdt ook van anekdotes over beffen en zo.

Maar zeker nu VI al om zeven uur 's avonds op het scherm is zijn er voor SBS en Talpa kennelijk grenzen. Wilfred Genee , de host van het programma, heeft bij herhaling gepoogd de vieze oudemannetjespraatjes te stoppen. Maar volgens insiders is de oude baas daar erg boos over. Derksen dreigt met een onmiddellijk vertrek uit Vandaag Inside als Genee hem nog eens vermanend toespreekt als hij over seks praat. “Het is gewoon leeftijdsdiscriminatie.”

Johan vertelt in zijn podcast Groeten uit Grolloo dat de frustratie écht was. “Ja, ik was heel pissig en dat is niet goed om dat op tv te uiten, maar aan de andere kant is dat de charme van het programma. Wilfred zei op een gegeven moment: ‘Een man van 77 moet niet over seks praten op de televisie.’”

Hij vervolgt: “Daarmee zei hij eigenlijk, vind ik, dat ik ongeschikt ben voor deze talkshow. Ik vind dat iemand die aan een talkshowtafel zit overal over mee moet kunnen praten. Ik weet ook niet waarom ik op mijn 77ste niet mee mag praten over seks, want dat staat nergens, er zijn regels voor. Ik heb de indruk dat de wokefamilie zo redeneert.”