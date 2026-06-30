Je ziet vast weleens dit vreemde wifi-symbool op je smartphone: dit is de verrassende functie ervan

Wie regelmatig naar de statusbalk van zijn smartphone kijkt, ziet daar allerlei kleine pictogrammen verschijnen. Sommige spreken voor zich, maar andere lijken uit het niets op te duiken. Eén van die symbolen zorgt regelmatig voor verwarring: een wifi-icoon waarbij twee pijlen naar het midden wijzen.

Veel mensen vragen zich af of er iets mis is met hun verbinding. Dat is niet het geval. Het icoon laat juist zien dat je telefoon gebruikmaakt van een bijzondere draadloze functie.

Het afwijkende wifi-symbool staat voor Wi-Fi Direct. Daarmee communiceert een smartphone direct met een ander apparaat, zonder tussenkomst van een router of thuisnetwerk.

In plaats van via het normale wifi-netwerk gegevens uit te wisselen, leggen twee apparaten rechtstreeks contact met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan een smartphone die verbinding maakt met een laptop, printer, tablet of televisie.

Hierdoor ontstaat een tijdelijke privéverbinding tussen beide apparaten, terwijl de router helemaal niet nodig is.

Veel sneller dan Bluetooth

Wi-Fi Direct wordt vaak vergeleken met Bluetooth, maar biedt een belangrijk voordeel: de overdrachtssnelheid ligt aanzienlijk hoger.

Daardoor is de techniek ideaal voor het versturen van grote bestanden, zoals 4K-video's, uitgebreide fotocollecties of zware documenten. Je hebt geen usb-kabel nodig en bent ook niet afhankelijk van een cloudopslag of internetverbinding.

Bij sommige toestellen is het bovendien mogelijk om meerdere apparaten tegelijkertijd met elkaar te laten communiceren via Wi-Fi Direct.

Ondanks de voordelen kennen veel gebruikers de functie nauwelijks. Dat komt vooral doordat fabrikanten de instelling diep in de menu's hebben verstopt. De meeste mensen schakelen Wi-Fi Direct daardoor nooit handmatig in.

Toch kan de functie handig zijn wanneer je snel bestanden wilt delen of draadloos verbinding wilt maken met apparaten in de buurt.

Zo schakel je Wi-Fi Direct in

Op veel Android-smartphones is de functie eenvoudig te vinden als je weet waar je moet zoeken.

Open Instellingen, ga naar Verbindingen en kies Wi-Fi. Tik vervolgens op de drie puntjes rechtsboven in beeld. Daar verschijnt de optie Wi-Fi Direct.

Na het inschakelen zoekt je smartphone automatisch naar compatibele apparaten in de omgeving. Het apparaat waarmee je verbinding wilt maken moet Wi-Fi Direct eveneens hebben ingeschakeld om de koppeling tot stand te brengen.