Energierekening stijgt vanaf vandaag voor veel huishoudens: dit verandert er en dit kun je doen

Huishoudens met een variabel energiecontract kunnen vanaf vandaag meer gaan betalen voor gas en stroom. Energieleveranciers passen hun variabele tarieven traditioneel rond 1 januari en 1 juli aan. Door de gestegen groothandelsprijzen voor energie vallen de nieuwe tarieven bij verschillende aanbieders hoger uit.

Voor mensen met een vast energiecontract verandert er niets. Zij blijven de afgesproken tarieven betalen totdat hun contract afloopt. Ook huishoudens met een dynamisch contract hebben niet met deze halfjaarlijkse tariefwijziging te maken, omdat hun prijzen meebewegen met de dagelijkse markt.

Essent verhoogt tarieven met ruim 13 procent

Essent heeft als een van de eerste grote energieleveranciers de nieuwe variabele tarieven bekendgemaakt. Vanaf 1 juli stijgt de stroomprijs van €0,23808 naar €0,26914 per kilowattuur. De gasprijs gaat van €1,22537 naar €1,38952 per kubieke meter. Dat komt neer op een stijging van respectievelijk 13,0 en 13,4 procent. De terugleververgoeding voor klanten met zonnepanelen blijft ongewijzigd.

Volgens berekeningen van energievergelijkers betaalt een gemiddeld huishouden daardoor ongeveer 240 euro per jaar meer dan in het voorgaande kwartaal, afhankelijk van het verbruik.

Essent benadrukt zelf dat de huidige verhoging volgt op eerdere prijsdalingen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar liggen de tarieven volgens het bedrijf nog altijd iets lager.

De energieprijzen op de groothandelsmarkt zijn de afgelopen weken opgelopen. Dat hangt onder meer samen met de onrust op de internationale energiemarkt en hogere gasprijzen. Energieleveranciers verwerken zulke ontwikkelingen uiteindelijk in de tarieven voor klanten met een variabel contract.

Wat kun je doen?

Wie een variabel contract heeft, kan zonder opzegboete overstappen naar een andere leverancier. Of dat verstandig is, hangt af van de actuele tarieven en het eigen energieverbruik.

Heb je een vast contract, dan heeft deze prijsverhoging geen directe gevolgen. Pas wanneer het contract afloopt, krijg je te maken met de tarieven die dan gelden.

Voor consumenten die twijfelen is het verstandig eerst te controleren welk type contract zij hebben. Veel mensen weten niet dat ze na afloop van een vast contract automatisch op een variabel contract zijn terechtgekomen.

Nog niet alle leveranciers hebben hun nieuwe tarieven bekendgemaakt

Essent heeft de nieuwe tarieven inmiddels gepubliceerd. Van andere grote leveranciers worden rond deze periode eveneens aangepaste variabele tarieven verwacht. Wie wil weten wat de prijsstijging voor zijn eigen situatie betekent, doet er daarom goed aan de nieuwe tarieven van de eigen energieleverancier te controleren zodra die bekend zijn.