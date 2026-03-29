Meer arrestaties na plaatsing explosief bij bank in Parijs

door anp
zondag, 29 maart 2026 om 12:39
PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Franse autoriteiten hebben nog twee arrestaties verricht na een kennelijke poging om een aanslag te plegen bij de Bank of America in Parijs. Ook is de detentie verlengd van de minderjarige verdachte die zaterdag was opgepakt, melden aanklagers.
Het incident bij de bank vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Agenten zagen hoe iemand in de weer was met een geïmproviseerd explosief terwijl een tweede persoon dat filmde.
Een van die personen kon ter plekke worden aangehouden. Volgens berichten in Franse media bekende de verdachte via de app Snapchat benaderd te zijn om de taak voor 600 euro uit te voeren.
De autoriteiten zien een mogelijk verband met de oorlog in het Midden-Oosten. Ze stellen dat in andere Europese landen, waaronder Nederland, vergelijkbare incidenten hebben plaatsgevonden waarbij jongeren zijn geronseld om tegen betaling aanslagen te plegen.
