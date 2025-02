Experts: snel actie van overheid voor digitale onafhankelijkheid

DEN HAAG (ANP) - Meerdere experts op het gebied van technologie en digitale veiligheid hebben er bij Kamerleden op aangedrongen om snel minder afhankelijk te worden van grote Amerikaanse bedrijven. De overheid is nu enorm kwetsbaar door de afhankelijkheid van grote bedrijven als Microsoft en Google, zeiden de deskundigen tijdens een gesprek over digitale soevereiniteit in de Tweede Kamer.

Voormalig lid van het Europees Parlement en expert op het gebied van data Marietje Schaake zei dat "big tech" een grotere rol "dan ooit tevoren" heeft gekregen onder de Amerikaanse president Donald Trump. Het gebruik van deze bedrijven en diensten kan als pressiemiddel worden gebruikt om Amerikaanse belangen te dienen, waarschuwden de meeste experts de Tweede Kamerleden.

Staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering (PVV) noemt afhankelijkheid van bedrijven als Microsoft "niet altijd problematisch", maar zegt dat het wel een probleem kan worden. In dat geval moet worden nagedacht over alternatieven, zei de staatssecretaris desgevraagd tegen het ANP.

Meer investeren

De aanwezige Kamerleden van NSC, PVV en GroenLinks-PvdA leken het belang van snel handelen op dit gebied in te zien, maar Barbara Kathmann van GroenLinks-PvdA vroeg zich af hoe zij ook de overige Kamerleden kan overtuigen. Professor Reijer Passchier van de Universiteit Leiden zei daarop dat alle vraagstukken over privacy en technologische ontwikkeling nu niet worden bepaald door de overheid of burgers, maar door de bazen van de grote Amerikaanse techbedrijven. Mariëtte van Huijstee van het Rathenau Instituut waarschuwde dat de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance al heeft gedreigd uit de NAVO te stappen als Europese wetgeving om de macht van techbedrijven in te perken niet wordt teruggedraaid. "Als we niks doen lopen we het risico om in geopolitieke conflicten het onderspit te delven."

Een van de oplossingen is om meer te investeren in Nederlandse en Europese digitale diensten, zeiden de deskundigen. Die kunnen dan worden gebruikt om de Amerikaanse diensten te vervangen of als achtervang, mocht er iets misgaan bij de Amerikaanse bedrijven. Mensen uit de Nederlandse techsector denken dat dit mogelijk is, maar dan is er wel vertrouwen en geld nodig om te kunnen groeien.