Minister: Trump heeft controle over onderhandeling over Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth vindt niet dat hij te snel concessies heeft gedaan aan Rusland door te zeggen dat Oekraïne niet al zijn grondgebied zal terugkrijgen en ook geen NAVO-lidmaatschap moet verwachten. De Amerikaanse president Donald Trump "heeft alle kaarten in handen die hij wil", aldus Hegseth. Die kaarten volgen volgens hem uit "hard power", militaire en economische macht.

De minister sprak na afloop van een bijeenkomst van ministers van Defensie van NAVO-landen in Brussel. "We moeten de NAVO weer groots maken", zei hij, verwijzend naar Trumps campagneslogan "Make America Great Again". Om dat de bereiken moeten de Europese bondgenoten om te beginnen veel meer geld uitgeven aan defensie, zodat ze minder afhankelijk van de Verenigde Staten worden, redeneerde hij.