Risico op hartproblemen verlagen? Eet niet uit plastic bakjes

Wie regelmatig eten bestelt dat in plastic bakjes wordt bezorgd, loopt mogelijk een verhoogd risico op hartproblemen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek uit China waarbij meer dan 3000 mensen werden gevolgd die vaak maaltijden uit plastic verpakkingen eten.

Het onderzoek, uitgevoerd in twee delen, laat zien hoe plastic chemicaliën via onze darmen mogelijk ons hart kunnen beschadigen. De wetenschappers keken eerst naar het verband tussen het gebruik van plastic voedselverpakkingen en hartaandoeningen bij de deelnemers.

In het tweede deel van de studie onderzochten ze wat er precies gebeurt als heet voedsel in contact komt met plastic. Ze goten kokend water in plastic bakjes en lieten dit 1, 5 of 15 minuten staan. Daarna gaven ze dit water aan laboratoriumratten.

1 minuut is voldoende

De resultaten spreken voor zich: zelfs bij korte blootstelling van één minuut aan heet water kwamen er al schadelijke stoffen vrij. Bij de ratten die dit water dronken, veranderde de samenstelling van hun darmbacteriën aanzienlijk. Deze veranderingen leidden tot ontstekingen die uiteindelijk het hartweefsel beschadigden.

Het probleem zit hem vooral in de duizenden verschillende chemicaliën die in plastic kunnen zitten. Deze stoffen komen vooral vrij als het plastic in contact komt met hete voeding. Eerder onderzoek toonde al aan dat er bij verhitting miljoenen microplastic-deeltjes kunnen vrijkomen.

Gebruik bij voorkeur glas

De onderzoekers raden aan om thuis geen plastic te gebruiken voor hete voeding en bij voorkeur glas, hout of roestvrij staal te kiezen. Bij afhaalmaaltijden is dit lastiger, maar je kunt het eten wel direct overscheppen in glazen bakjes zodra het thuiskomt.

