HOORN (ANP) - Door een explosie zijn in de nacht van zaterdag op zondag woningen aan de Groene Steen in Hoorn beschadigd. Ook auto's die voor de deur stonden geparkeerd liepen schade op.

Het explosief ontplofte rond 02.30 uur bij een van de woningen. Daardoor sneuvelden de ramen van het huis en bij de buren.

In het nabijgelegen dorp Zwaagdijk-Oost vond in dezelfde nacht eveneens een explosie plaats. De politie onderzoekt of de twee ontploffingen met elkaar te maken hebben.