Tennisster Hartono in kwalificaties Australian Open tegen Bektas

MELBOURNE (ANP) - De Nederlandse tennisster Arianne Hartono neemt het op de openingsdag van de kwalificaties voor de Australian Open op tegen de Amerikaanse Emina Bektas. Dat is het resultaat van de loting in Melbourne waar het hoofdtoernooi over een week begint.

Hartono is de enige Nederlander die maandag in actie komt. Jesper de Jong, Gijs Brouwer, Tim van Rijthoven en Anouk Koevermans moeten nog geduld hebben, maar weten al wel hun tegenstander. De Jong neemt het op tegen de Tunesiër Aziz Dougaz, Brouwer lootte de Portugees Jaime Faria terwijl Van Rijthoven een Zwitserse tegenstander heeft: Jérôme Kym.

Koevermans, de enige andere Nederlandse vrouw in de kwalificaties, begint tegen de Chinese Xinyu Gao.