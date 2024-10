Explosie bij advocatenkantoor in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Bij een advocatenkantoor aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag is een explosie geweest, meldt de politie. Na de ontploffing ontstond voor korte tijd een brand. Niemand raakte gewond, wel is er schade aan het pand. Hoe groot die schade is, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Ook is het onbekend of er mensen in het kantoor aanwezig waren tijdens de ontploffing.

Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding van de ontploffing. De politie onderzoekt de zaak, over een mogelijk motief kan ze nog niks zeggen.

Vorige week was er ook een explosie bij een advocatenkantoor in Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema besloot daarop om het pand onder gericht cameratoezicht te plaatsen voor een maand.

De Laan van Meerdervoort werd de afgelopen maanden vaker getroffen door explosies, die plaatsvonden bij een kapperszaak. De politiewoordvoerder laat weten dat de ontploffing bij het advocatenkantoor als los incident wordt onderzocht.