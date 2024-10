Kamer ziet weinig in NSC-wet voor 'doorbraak' in woningbouw

DEN HAAG (ANP) - NSC wil met een "tijdelijke crisis- en herstelwet" een "doorbraak forceren" in de nu vaak door lange procedures geplaagde woningbouw. Kamerlid Merlien Welzijn wil in die wet een gebundelde aanpak voor bouwlocaties die niet van de grond komen, want "per locatie escaleren is niet de oplossing". Welzijn kreeg wel begrip, maar vooralsnog weinig steun voor haar plannen.

Verschillende partijen vinden het voorstel van Welzijn nog te onduidelijk en begrijpen niet waarom er een aparte wet voor nodig is. "Ik hoor niet concreet wat er in die wet moet komen", zegt coalitiegenoot Peter de Groot (VVD). Pieter Grinwis (ChristenUnie) is het daarmee eens. Hij vreest een "technocratische oplossing" die mogelijk een jaar of langer op zich laat wachten. Een aanpassing op de Wet versterking regie volkshuisvesting is volgens hem een beter idee. Daarin krijgt Mona Keijzer (BBB) als minister van Volkshuisvesting meer mogelijkheden om in te grijpen als te lang wordt gesteggeld of woningbouw wel of niet kan doorgaan. Keijzers eigen partij sluit zich aan bij die kritiek.

Welzijn ging niet in op de optie om een amendement op de Wet versterking regie volkshuisvesting in te dienen. Het NSC-Kamerlid zei verder dat een investering van een jaar zich later zal uitbetalen. "Daar plukken we over vijf jaar de vruchten van."