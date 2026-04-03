Explosie bij pand Christenen voor Israël in Nijkerk

door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 1:27
NIJKERK (ANP) - Bij het Israëlcentrum in het Gelderse Nijkerk heeft vrijdagavond laat een explosie plaatsgevonden. Het centrum van de organisatie Christenen voor Israël beschrijft het pand op zijn website als 'een ontmoetingsplek voor christenen met hart voor Israël'.
Volgens de politie is er niemand gewond geraakt bij de explosie in de Henri Nouwenstraat. Ook de materiële schade valt volgens een woordvoerder mee. De politie doet onderzoek naar de ontploffing en vraagt mensen die er mogelijk meer over weten zich te melden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.
