ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mannen aangeklaagd om brandstichting bij Joodse ambulances Londen

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 1:12
LONDEN (ANP) - In Groot-Brittannië zijn drie mannen aangeklaagd voor brandstichting na een incident in Londen bijna twee weken geleden. Vier ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzola gingen toen in de buitenwijk Golders Green in vlammen op. De 17-, 19- en 20-jarigen werden eerder deze week gearresteerd in het oosten van de stad.
De Metropolitan Police van de Britse hoofdstad meldt vrijdagavond in een verklaring dat het drietal op dit moment niet verdacht wordt van terrorisme. Gezien de omstandigheden wordt het onderzoek wel geleid door de antiterreureenheid van de politie.
De politie zei aanvankelijk dat het incident werd onderzocht als "antisemitisch haatmisdrijf", maar het hoofd van de antiterrorismebrigade van de Londense politie benadrukte vervolgens dat het nog te vroeg is om te spreken van terrorisme.
De drie moeten zaterdag voor de rechter verschijnen.
loading

Loading