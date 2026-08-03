Explosief gevonden in tuin van woning in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - In de tuin bij een woning in Rotterdam heeft de politie maandagavond een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd gewaarschuwd en heeft het explosief verwijderd. Het zal ergens anders door de EOD tot ontploffing gebracht worden, meldt de politie Rotterdam op X.

De politie was naar de woning aan de Voorde in de buurt Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen.

De omgeving is inmiddels vrijgegeven, wel doet de politie nog verder onderzoek.