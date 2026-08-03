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Dodental aardbevingen Venezuela boven de 6000

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 1:32
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CARACAS (ANP) - Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen, is opgelopen tot 6125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez maandag bekendgemaakt.
Rodríguez meldde op Telegram dat bijna 61.000 mensen in ziekenhuizen zijn behandeld. Ook zei hij dat 16,5 procent van het puin is geruimd.
Waarnemend president Delcy Rodríguez heeft de respons van haar regering proberen te verdedigen na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en andere functionarissen te laat en kregen slachtoffers, onder wie mensen die onder het puin vastzaten, onvoldoende hulp.
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