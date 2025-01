Explosieve toename Oost-Europese trucks in Nederland, dit zijn de cijfers

Buitenlandse vrachtwagens vervoeren steeds meer goederen vanuit of naar Nederland. Met name vrachtwagens uit Oost-Europa doen dat, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2023 vervoerden buitenlandse vrachtwagens voor het vierde jaar op rij meer goederen vanuit of naar Nederland dan Nederlandse vrachtwagens, meldt het CBS op basis van de recentste cijfers. Vrachtwagens uit Oost-Europa waren dat jaar goed voor ruim de helft (55,4 procent) van het goederentransport van buitenlandse vrachtwagens. In 2007 ging het om een aandeel van nog geen 20 procent.

Met name Poolse vrachtwagens vervoerden veel goederen. Bijna een derde van het totaal vervoerde gewicht door buitenlandse vrachtwagens in 2023 kwam voor rekening van Poolse vrachtauto's.

103 miljoen ton

Buitenlandse vrachtwagens vervoerden in 2023 103 miljoen ton goederen die de Nederlandse grens overgingen, op een totaal van 194 miljoen ton. Oost-Europese vrachtwagens waren goed voor 57 miljoen ton goederen. Vrachtwagens uit Nederland of andere West-Europese landen vervoeren steeds minder vanuit of naar Nederland.

Ook Roemeense en Litouwse vrachtwagens zijn sinds 2007 steeds meer goederen gaan vervoeren vanuit of naar Nederland. Het aandeel van Belgische en Duitse vrachtwagens is in die periode gehalveerd.

Oost-Europa

Van alle kilometers die vrachtwagens reden op de Nederlandse wegen, werd 14 procent door buitenlandse vrachtwagens afgelegd, meldt het statistiekbureau ook nog. Vrachtwagens uit Oost-Europa reden ruim twee keer zoveel kilometers door Nederland als tien jaar geleden.