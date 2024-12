Smerige parkeerplaatsen en vrachtwagens langs de vluchtstrook: Truckers vechten elke avond om een plek

Nederland is geen fijn land voor vrachtwagenchauffeurs. Er is veel te weinig plaats om te overnachten. Erger nog, de staat van de plekken die er wel zijn, is erbarmelijk.

Trucker Ger Trines vertelt aan RTL Nieuws over de smerige en onveilige bende waar hij tegenaan loopt. “De overheid verzaakt hier enorm. Ik vind het een schande dat er elke avond weer een gevecht moet ontstaan om ergens een parkeerplek te vinden”, zegt Trines. “In de avonduren, tegen zes uur, zijn de parkeerplekken gewoon helemaal vol. Het is overal zo. Je moet dan minstens een halfuur, drie kwartier van tevoren gaan zoeken. Soms lukt het dan nog niet om een plek te vinden, dan blijft er niks anders over dan op een vluchtstrook of zelfs op een invoegstrook te parkeren.” Doorrijden mag ook niet in verband met de rijtijdenwet.

Varkenshokken

Daarnaast laten de veiligheid, hygiëne en faciliteiten op de parkeerplaatsen flink te wensen over. “Je moet uitkijken waar je uitstapt, de hopen mensenpoep liggen overal. In vele varkenshokken bij de boeren is het nog netter”, aldus de trucker.

Hij pleit voor meer parkeerplekken, betere faciliteiten en sanitair, 'desnoods tegen een meerprijs'. “Een toilet, dat is toch wel het minste wat erbij kan zijn. Een openbare douche met een muntautomaat... dat er in ieder geval íets is. In Nederland is er maar één parkeerplek, en dat is in de buurt van Hengelo, waar dit mogelijk is”, besluit Trines terwijl hij met de vlam in de pijp door het land rijdt om zijn lading af te leveren.

Bron: RTL Nieuws