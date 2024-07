Man die na 8 maanden uit coma ontwaakt, nu doodgereden door vrachtwagen

Een tragisch verhaal uit Jacksonville, Florida, waar de 30-jarige Amerikaan Drew Kohn afgelopen vrijdag is doodgereden door een vrachtwagen, nadat hij acht jaar geleden al een ernstig motorongeluk overleefde door op miraculeuze wijze uit een coma te ontwaken.

Wonderbaarlijk herstel

Drew Kohn herstelde wonderbaarlijk van zwaar hersenletsel op 22-jarige leeftijd, toen hij na meer dan acht maanden coma plotseling zijn ogen opende en zijn moeder lief aansprak. Artsen hadden in 2017 de hoop al opgegeven en drongen bij zijn familie aan op mogelijke orgaandonatie.

Zijn moeder, Yolanda Osborne-Kohn, vertelt aan WTLV-TV News hoe het geloof haar ervan weerhield de stekker eruit te trekken. “Geen teennagel of wimper zouden ze krijgen”, zegt ze vastbesloten over die eerste weken. En toen, na ruim acht maanden, gebeurde het ondenkbare. “Opeens hoorde ik: ‘Mam, het gaat goed met mij, ik hou van je.’”

Jaren van revalidatie

Na jaren van intensieve revalidatie kon Drew zelfs weer lopen. Het was een prachtig verhaal, totdat het noodlot opnieuw toesloeg. Vrijdag werd Drew aangereden door een pick-up terwijl hij op Collins Road in Jacksonville liep.

De chauffeur van de pick-up verklaarde aan de politie dat hij Drew niet had gezien. Hij stopte onmiddellijk en belde 911, maar deze keer kwam de hulp te laat. Drew werd ter plekke dood verklaard.

Dankbaar

Ondanks haar immense verdriet, is Osborne-Kohn dankbaar voor de zeven extra jaren die ze met haar zoon mocht doorbrengen. “God heeft mijn verzoek gehonoreerd, en ik ben niet boos. Ik heb er vrede mee.”

Ze gelooft dat haar zoon nu in de hemel is en niet langer lijdt. “Drew is genezen. Hij loopt en heeft geen moeite om zijn evenwicht te bewaren,” zegt ze. “Zijn arm is waarschijnlijk hoog opgeheven en zegt: ‘Dank u, Jezus!’ Drew heeft waarschijnlijk een voetbal in de ene hand en een bijbel in de andere.”

Door alle medische kosten zit de familie financieel aan de grond. Er is daarom een inzamelingsactie gestart voor zijn begrafenis. Voorlopig is 7275 dollar van het doelbedrag (25.000 dollar) opgehaald.