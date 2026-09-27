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Explosievenrobot onderzoekt witte busjes bij vliegbasis VK

Samenleving
door anp
zondag, 27 september 2026 om 14:48
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WHELFORD (ANP) - Op helikopterbeelden bij de BBC is te zien hoe een explosievenrobot drie witte busjes onderzoekt bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. Zondagochtend riep de politie een "groot incident" uit bij de basis, die door de Verenigde Staten wordt gebruikt. Het is tot nu toe niet duidelijk wat er precies aan de hand is.
De politie meldde eerder dat meerdere mannen zijn opgepakt en dat de explosievenopruimingsdienst auto's ter plaatse onderzoekt. Bewoners van het nabijgelegen Whelford werden zondagochtend vroeg geëvacueerd. Een van hen vertelde aan de BBC dat de busjes 's nachts verschenen in het midden van het dorp en dat een andere bewoner de politie heeft gebeld.
De vliegbasis is de afgelopen tijd door de VS gebruikt voor het uitvoeren van operaties tegen Iran tijdens de oorlog in het Midden-Oosten.
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