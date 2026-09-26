Het kabinet verwacht dat aanvullende pensioenen in 2027 gemiddeld met 7,6% stijgen. Die aanname duwt het koopkrachtplaatje voor gepensioneerden naar een gemiddelde plus van 0,3%. Maar ouderenorganisatie ANBO-PCOB rekende twee concrete inkomensprofielen na en komt uit op koopkrachtverlies: min 0,5% voor een alleenstaande en min 0,2% voor een stel. Het verschil hangt af van één vraag: vaart jouw pensioenfonds in 2027 in?

De 7,6% geldt alleen als jouw fonds overstapt

De plus van 0,3% wordt niet veroorzaakt door een gunstiger belastingbeleid voor ouderen. Integendeel: het fiscale beleid werkt op meerdere punten juist negatief. De gemiddelde koopkrachtplus ontstaat vooral door de verwachte stijging van de AOW en de aanvullende pensioenen. Bij de aanvullende pensioenen gaat het kabinet ervan uit dat die volgend jaar met gemiddeld 7,6% zullen stijgen.

Maar zo'n stijging is alleen mogelijk bij pensioenfondsen die in 2027 overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, zoals bij ABP en PME, aldus ANBO-PCOB . ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland, met meer dan 3 miljoen deelnemers en gepensioneerden. Op 1 januari 2027 stapt ABP over op de nieuwe pensioenregeling. PFZW is al per 1 januari 2026 overgestapt en verhoogde de pensioenen toen met 12%. Bij bpfBOUW was dat 20,8%.

Wie bij een fonds zit dat nog moet invaren, ziet voorlopig niets. Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk vanaf 1 januari 2028 volgens de nieuwe regels werken. En wie het alleen van de AOW moet doen, zonder aanvullend pensioen, profiteert helemaal niet van het invaren.

Het kabinet rekent met 7,6% pensioenverhoging. Alleen wie bij een fonds zit dat in 2027 overstapt, kan die stijging krijgen.

Twee profielen nagerekend: min in plaats van plus

ANBO-PCOB rekende met de definitieve Prinsjesdag-cijfers twee profielen door. Profiel 1: een alleenstaande AOW'er met in 2026 een bruto pensioeninkomen van €30.000, bestaande uit AOW en aanvullend pensioen. In 2027 stijgt dat inkomen met 3,5% naar bruto €31.050. Na verwerking van de nieuwe belastingcijfers houdt deze gepensioneerde netto ongeveer 2,2% meer over. Bij een verwachte inflatie van 2,7% is de koopkracht dus negatief: min 0,5%.

Profiel 2: twee samenwonende AOW'ers, waarbij de ene partner in 2026 een bruto inkomen heeft van €25.000 en de ander van €15.000. Ook deze inkomens stijgen in 2027 met 3,5%. De bruto stijging leidt voor dit huishouden tot een netto vooruitgang van ongeveer 2,5%. Gecorrigeerd voor inflatie resteert een koopkrachtverlies van 0,2%. Pas bij een bruto pensioenstijging boven de 3,5% is koopkrachtwinst mogelijk, en dan alleen voor deelnemers bij fondsen die in 2027 daadwerkelijk invaren.

Een brutostijging van 3,5% klinkt als vooruitgang. Na belasting en inflatie is het een achteruitgang.

Je heffingskortingen leveren netto €34 minder op

De heffingskortingen voor AOW'ers veranderen in 2027. De maximale algemene heffingskorting stijgt met €40, terwijl de maximale ouderenkorting daalt met €74. Voor een AOW'er met een laag genoeg inkomen om beide kortingen volledig te krijgen, daalt het totaal van deze twee belastingkortingen per saldo met €34 per jaar. De alleenstaande ouderenkorting stijgt wel, maar slechts met €7. Dat compenseert het verschil niet.

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