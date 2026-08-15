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Extinction Rebellion blokkeert opnieuw toegang A12 in Den Haag

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 14:20
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DEN HAAG (ANP) - Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 14.00 uur staan de activisten op de Boslaan en de toegangswegen daarheen en daar blokkeren ze het verkeer, zo is te zien op een livestream van XR. De actie is niet aangekondigd bij de gemeente.
Een woordvoerder zegt dat er "best wel over nagedacht" is of ze de demonstratie door wilden laten gaan na het dodelijke ongeval van vrijdag op de A59 bij Heesch. Dat ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die via de snelweg onderweg waren naar Den Bosch. "Maar de klimaatcrisis is te belangrijk." Bovendien benadrukt ze dat de situatie op de A12 anders is. "We zijn de weg op gegaan bij een zebrapad. Op een stuk waar de maximale snelheid 50 kilometer per uur is."
Volgens de woordvoerder hebben enkele activisten wel afgezegd, omdat zij zijn geschrokken van het ongeluk. "Het is ook gruwelijk wat er is gebeurd. We leven heel erg mee met de nabestaanden."
De politie is aanwezig.
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