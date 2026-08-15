ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

India wil meer chipfabrieken en belooft jongeren gratis cursussen

Economie
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 14:25
anp150826072 1
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Premier Narendra Modi van India wil meer chipfabrieken en kerncentrales in het land. Het zijn maatregelen die de Indiase economie verder moeten ontwikkelen, liet hij weten in een toespraak bij de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook indirect in op de grote protesten tegen de geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal rond uitgelekte examens. De regeringsleider kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren in India.
"Het land zal acht extra chipfabrieken hebben in de komende zeven tot acht jaar", zei Modi. Hij voegde eraan toe dat India streeft naar vijf nieuwe kernreactoren, om zo zekerder te zijn van de energievoorziening.
Jongeren in India hebben veel potentie, zei Modi verder. "We hebben besloten om online gratis voorbereidingscursussen aan te bieden voor verschillende examens. We hebben de benodigde digitale infrastructuur en kunnen steunen op gekwalificeerde onderwijzers."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2610575631

Welk fruit bevat de meeste suiker en welke zijn het beste voor u?

f2289cbf-a79e-4470-a1b9-bba0b932fa1c

Boeren verdienen gemiddeld €88.200 per jaar — en behoren opvallend vaak tot de rijkste Nederlanders

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

134051556_m

Waarom krijgen steeds meer jonge mensen deze vorm van kanker? Wetenschappers tasten nog altijd in het duister

shutterstock_2551796143

Schulden na overlijden: wie draait er eigenlijk voor op?

ANP-563150271

JFVD-top zet jonge vrouwen onder druk om seks te hebben

Loading