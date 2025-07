Extinction Rebellion vecht gebiedsverbod Schiphol aan bij rechter

AMSTERDAM (ANP) - Klimaatactiegroep Extinction Rebellion spant een kort geding aan tegen Schiphol omdat 37 klimaatactivisten een jarenlang toegangsverbod opgelegd hebben gekregen tot de luchthaven. De activisten vinden dit een zware sanctie die het demonstratierecht onder druk zet. Begin maart demonstreerden ze op Schiphol tegen het Flying Blue-programma van KLM.

Advocaat Otto Volgenant vindt dat Schiphol met het verbod voor eigen rechter speelt. "De demonstratie op Schiphol was volstrekt vreedzaam", zegt hij. "Als straf mogen XR-demonstranten niet meer via Schiphol vliegen. Dat mag Schiphol niet doen."

Gebiedsverboden worden normaal gesproken opgelegd door de burgemeester, rechter of officier van justitie, zegt de advocaat. "Daarvoor bestaan zeer strenge voorwaarden. Schiphol wil XR-demonstranten blijkbaar bang maken om in de toekomst op Schiphol te demonstreren. Zo'n afschrikwekkende maatregel tegen vreedzame demonstranten is onacceptabel."